Quotidiano.net - Ucraina, Zelensky domani da Mattarella e Meloni. Esercitazioni russe davanti a Sebastopoli

Roma, 9 gennaio 2025 – Il presidente ucraino Volodymyrarriva in Italia. Sarà ricevuto, secondo quanto si apprende, prima al Quirinale, alle 10, dal presidente della Repubblica Sergioe successivamente dalla premier Giorgia. Una visita che seguirà la riunione del gruppo di contatto Ramstein prevista per oggi in Germania. Sarà l’ultima sotto la presidenza Biden e forse anche in assoluto visto che non è chiaro se Trump continuerà nel solco del suo predecessore sull’. Nel corso del vertice dovrebbe essere formalizzata la nuova tranche di aiuti miliari Usa a Kiev da 500 milioni di dollari. Nel frattempo, mentre fonti ucraine parlano di 19 vittime civili nell’ultimo giorno di raid russi, si apprende che oggi le navi della Marina di Mosca hanno iniziato dellenel Mar Nero, al largo di