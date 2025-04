Trofeo della Liberazione a Modena | Luca Paletti al Trofeo Piva

Trofeo della Liberazione per master a Modena l'appuntamento clou della prima domenica d'aprile, mentre Luca Paletti (foto) gareggerà nell'internazionale Trofeo Piva a Col S.Martino (Tv). Sul circuito intorno al Parco Enzo Ferrari su Viale Italia, Via Emilia e strada Formigina alle ore 9 saranno le Women 1 e 2 assieme ai master M7 e M8 ad aprire la mattinata,seguiranno alle 10,15 gli M5 e M6 e concluderanno alle 11,30 le categorie M1 - M2 - M3 - M4 ,L'organizzazione sarà curata dalle società modenesi dell'Uisp Modena presieduta da Fausto Melotti con il patrocinio dell'amministrazione della città della Ghirlandina. Al rientro dalla positiva prestazione della Settimana Internazionale Coppi e Bartali il ventenne Luca Paletti è stato inserito tra i cinque rider del Team modenese-reggiano VF Group Bardiani che prenderanno il via nell'impegnativo Trofeo Piva dominato dagli stranieri negli ultimi anni.

Trofeo della Liberazione a Modena: Luca Paletti al Trofeo Piva - Nella giornata nazionale dedicata ai pazienti colpiti da questo trauma, l’appello video dell’atleta tornato a camminare grazie a un’equipe svizzera e ai fondi raccolti. Il 4 maggio la corsa si terrà ... (sport.quotidiano.net)

Ciclismo. Si corre il ’Trofeo Liberazione’. I Giovanissimi in gara a Maranello - Il Trofeo Liberazione per master a Modena è l’appuntamento clou sulle strade modenesi oggi, nel segno della tradizione i giovanissimi saranno impegnati in una gara promozionale a Maranello ... (msn.com)

Arrampicata, trofeo under 14 a Modena - Il 25/01 all'Equilibrium di Modena si è svolta la 3a prova del Trofeo Nazionale under 14 e 2a prova del Trofeo Regionale under 14 di arrampicata sportiva. Italia. Questi I numeri-record registrati ... (planetmountain.com)