Thesocialpost.it - Tragedia a Bussolengo: giovane coppia perde la vita in un incidente, grave la bimba di 4 anni

Leggi su Thesocialpost.it

Unasconvolge, nel Veronese, dove un uomo e una donna di origine cinese, rispettivamente di 31 e 32, hanno perso lain un drammaticostradale. La loro figlia di 4, seduta sul sedile posteriore, è rimastamente ferita e si trova ora ricoverata all’ospedale di Borgo Trento.La dinamica dell’L’è avvenuto nella serata di ieri. La vettura sulla quale viaggiava la famiglia è uscita di strada, andando a schiantarsi violentemente contro un albero. Dalle prime informazioni raccolte, non risultano coinvolti altri veicoli, ma le cause che hanno portato l’auto fuori controllo sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale.I vigili del fuoco, intervenuti prontamente sul posto, hanno estratto la bambina dalle lamiere dell’auto.