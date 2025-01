Ilgiorno.it - Si schianta perché è ubriaco e l’amico muore nell’incidente: conducente finisce in carcere

LUINO (Varese) – È stato arrestato il 4 gennaio scorso dai carabinieri di Luino e portato ina Varese, ai Miogni, l’uomo, un luinese di 43 anni, destinatario dell’ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Varese, responsabile dell’incidente mortale in cui il 4 maggio 2024 perse la vita Francesco Ferrazzo, frontaliere di 44 anni, originario di Mesoraca (Crotone), residente a Cremenaga. Le indagini per appurare l’esatta dinamica e gli accertamenti tecnici eseguiti, avevano fatto emergere che il, da sabato in, dell’auto, una Golf, al momento dell’incidente guidava in stato di ebbrezza, a folle velocità, superiore ai 100 km/h, in un tratto in cui il limite è di 50 km, compiendo sorpassi pericolosi. Due giorni dopo il tragico incidente, in cui erano state coinvolte 4 auto, il 6 maggio, era stato arrestato dalla Polizia Locale di Luino con l’accusa di omicidio e lesioni stradali.