Riforma della governance e Space economy. Ecco gli indirizzi del governo per lo spazio italiano

In un’epoca in cui loè sempre più al centro delle dinamiche geopolitiche ed economiche globali, l’Italia punta a posizionarsi quale attore strategico puntando su innovazione, competitività e sovranità tecnologica. È quanto contenuto nel documento appena pubblicato “delin materia spaziale e aerospaziale”, frutto di una lunga consultazione avviata nel febbraio 2023 dal Ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, e approvato dal Comitato interministeriale per le politiche delloe dell’aero(Comint) a dicembre. Il documento arriva in un contesto particolarmente acceso, segnato dalle polemiche su ipotetici accordi conX per le comunicazioni satellitari tramite Starlink. Pur essendo una coincidenza, glitracciano alcune risposte indirette, ponendo al centrodiscussione una visione strategica che mira a rafforzare l’autonomia nazionale e la competitività internazionale.