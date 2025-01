Ilrestodelcarlino.it - Recanatese, Bellusci oltre il dolore: "Ha giocato con una costola rotta"

Tengono banco, in casa, le questioni sanitarie perché la gara vinta domenica scorsa a Fermo ha lasciato strascichi notevoli e dunque, malauguratamente, c’è un gran lavoro per l’infermeria e lo staff medico. Il caso più complesso è quello di Massimo D’Angelo, uscito per infortunio dal "Recchioni" a metà del primo tempo: per il trequartista diagnosi rapida, si tratta di stiramento con tempi di recupero valutabili attorno ad un paio di settimane e presumibile ritorno in campo all’inizio del mese prossimo, salvo complicazioni. Dispiacere enorme, visto anche il rendimento recente, ma la "fragilità" delre era arcinota e occorre quindi fare i conti con i rischi del mestiere. Discorso diverso invece pered è il dt dellaJosè Cianni a svelare un interessante retroscena: "Domenica scorsa, dopo pochi minuti, si è infortunato ma è rimasto stoicamente in campo.