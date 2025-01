Anteprima24.it - Psg all’assalto di Kvaratskhelia, pronta offerta 80 milioni

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl Paris Saint Germain vadie il Napoli barcolla, sotto un’da alto mercato. E’ questo il nuovo scenario del mercato di gennaio con il club francese che è tornato a corteggiare l’esterno sinistro del Napoli, che negli ultimi due mesi non è più stato il cuore della fantasia di una squadra che Conte sta trasformando molto bene, visto il primato in classifica e l’esplosione di David Neres.è invece nella testa di Luis Enrique che chiede colpi forti nel mercato di gennaio per riavviare una stagione finora deludente per il club parigino, oggi 25/o nella grande classifica di Champions League e quindi eliminato dall’Europa di primavera. La società francese è quindi tornatadel georgiano, portando sul vassoio 80di euro per averlo subito.