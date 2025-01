Liberoquotidiano.it - P&R Measurement fa il suo debutto a CES 2025: ridefinizione delle applicazioni industriali e della produzione flessibile

Leggi su Liberoquotidiano.it

LAS VEGAS, 9 gennaio/PRNewswire/P&R, un attore chiave nel settoremisurazione e del controllo, farà il suomondiale a CES, presentando soluzioni rivoluzionarie nellebasate sull'intelligenza artificiale e nella. Sottolineando la sua idea rinnovata del marchio, "Empowering everyone to be an innovator", l'azienda si concentra su "potenziate dall'intelligenza artificiale + soluzioni diflessibili" per le moderne esigenze.Il centro dell'esposizione di P&Rè PRIME, il suo agente di IA industriale sviluppato internamente. Progettato per integrare sistemi di collaudo econ automazione avanzata, PRIME semplifica i flussi di lavoro, riduce le barriere tecniche e consente anche agli utenti non esperti di gestire con sicurezza attività di ingegneria complesse.