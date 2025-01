Pensione Cgil | L’età minima aumenta nel 2027 tre mesi in più senza avvisi Ma Inps e Durigon smentiscono

Leggi su Open.online

«L’aumento dei requisiti per andare infatto trapelare in maniera impropria e avventata dall’non ci sarà», a dichiararlo il senatore della Lega e sottosegretario al lavoro Claudio. «Nel momento in cui si registrasse un aumento effettivo dell’aspettativa di vita, come Lega faremo di tutto per scongiurare questa ipotesi, esattamente come facemmo con la norma che bloccò l’aumento per l’aspettativa di vita nella riforma Quota 100», ha affermato. A lanciare l’allarme è stata la, sostenendo che l’abbia aggiornato i requisiti pensionisticidiramarein merito. Secondo cui si dovrà lavorare trein più per poter andare in. Scrive il sindacato, «dalper accedere allaanticipata saranno necessari 43 anni e 1 mese di contributi. Mentre dal 2029 il requisito aumenterà ulteriormente a 43 anni e 3».