Eccoci all’oroscopo del 9 gennaio 2025, il giorno in cui le stelle decidono di farvi il regalo più grande: la verità spietata, servita con una spruzzata di sarcasmo e una fetta di cinismo. Preparatevi a ridere (o a piangere), perché la verità fa male, ma almeno è divertente. Ariete(21 marzo – 19 aprile)La tua voglia di comando oggi è fuori controllo, ma il tuo “esercito” è formato da persone che stanno fingendo di ascoltarti. Consiglio tagliente: Essere leader è bello, ma ogni tanto prova a chiedere cosa ne pensano gli altri. Potresti scoprire che hanno ragione. Toro(20 aprile – 20 maggio)Ti senti inamovibile come sempre, ma oggi potrebbe arrivare qualcuno a ribaltare le tue certezze. Nota pungente: Essere flessibili non significa perdere stabilità. Prova, magari non ti crolla il mondo addosso.