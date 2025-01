Lettera43.it - Omicidio Cerciello Rega, il carabiniere che bendò Hjorth subirà un nuovo processo

Leggi su Lettera43.it

La Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione emessa in Appello per Fabio Manganaro, ilaccusato di aver bendato Gabriele Natalela notte in cui il vicebrigadiere Mariovenne ucciso. L’episodio si era verificato nella caserma di via In Selci, in un contesto definito dai giudici di secondo grado come «carico di tensione», con colleghi del militare vittima che avrebbero cercato di aggredire. Manganaro, secondo quella sentenza, avrebbe agito per proteggere l’arrestato, utilizzando un foulard per bendargli gli occhi al fine di isolarlo dalla situazione ostile. La Suprema corte ha accolto tuttavia la richiesta dei legali distabilendo undi Appello per valutare la possibilità di un risarcimento civilistico del danno.Che cosa è successo la sera della morte dinella caserma di via SelciIl maresciallo Manganaro era stato precedentemente assolto «perché il fatto non costituisce reato», nonostante l’uso del bendaggio non sia contemplato da alcuna norma o regolamento dell’Arma.