Occupazione in Bergamasca, in 10 anni raddoppiato il peso dei lavoratori over 50

Bergamo. In dieci, il mondo del lavoro bergamasco ha visto più che raddoppiare ilpercentuale dei50: ipiù anziani in servizio sono aumentati del 70%, mentre la parte più giovane è cresciuta del 30%. Un invecchiamento della forza lavoro tocca ogni settore dell’economia orobica: dal commercio agli uffici pubblici, dall’industria meccanica ai servizi fino ad arrivare all’edilizia.Un mondo del lavoro vecchio e non adatto ai giovani perché, secondo il sindacato di via Carnovali, “ancora fermo su modelli e proposte non in grado di attrarre le nuove generazioni”. A livello regionale, secondo UnionCamere, torna a essere la fascia sopra i 50quella caratterizzata da una maggiore espansione (+84mila, pari al +5,2%), come avvenuto negliprecedenti.