Ilfattoquotidiano.it - O la pace o i condizionatori? Non è andata così: per la guerra paga il popolo, altri guadagnano

Molti ricorderanno sicuramente il presidente del consiglio Mario Draghi, un drago per i poteri, un serpente velenoso per i popoli, sostenuto da tutti i partiti, il quale all’inizio dellain Ucraina tuonò roboante: o si mandano le armi in Ucraina oppure non avremo più avuto id’aria, ergo elettricità ed energia. L’Europa e l’Italia sarebbero crollate. Politici di tutti gli schieramenti del sistema, analisti militari, generali, opinionisti di gran nome ma di spiccata mediocrità e pennivendoli della pronda al soldo del potere ci riempirono la testa per convincerci che Putin di lì a poco sarebbe crollato e chi invero sosteneva la via della diplomazia e dellanon era altro che un fiancheggiatore di Putin.A tre anni da unacriminale le cose sono andate in maniera molto diversa.