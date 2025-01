Liberoquotidiano.it - "Negativo per il tennis". La bastonata di Boris Becker su Jannik Sinner

Non bastava Nick Kyrgios e la sua battaglia anti-, ora ci si mette anche un'icona delmondiale comeper gettare fango sulta altoatesino e sulla polacca Iga Swiatek., intervistato da Eurosport prima dell'inizio degli Australian Open, ha parlato di immagine dello sport macchiata: “Si, èper il. Bisogna trovare una soluzione sensata affinché ciò non accada di nuovo. Se due dei migliori professionisti del nostro sport sono coinvolti, allora è dannoso. Questo innegabilmente offusca la nostra immagine”. È chiaro che le sue dichiarazioni facciano scalpore, perchéè il detentore del titolo australiano e la Swiatek una delle candidate principali alla vittoria femminile finale. E, se la polacca è stata sospesa per un mese dopo un test positivo alla trimetazidina, l'ITIA ha invece assoltodopo averlo trovato positivo per due volte a marzo 2024 per bassi livelli dell'agente anabolizzante Clostebol.