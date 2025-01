Musica | Tumolillo nuovo tassello all’album di prossima uscita Postcard from Naples Arriva Malafemmena

Leggi su Ildenaro.it

È un viaggio senza limiti tra i brani più amati della tradizione partenopea quello di Alessandra: l’artista napoletana del roster BMG pubblica, ilsingolo disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali.Poesia scritta eta da Antonio De Curtis, in arte Totò,incarna quel gioco frivolo tra amore e sentimenti che spesso porta l’uomo a soffrire per la donna amata:Femmena / Tu si ‘na/ Chist’uocchie ‘e fatto chiagnere“La donna, in questo brano, è vista come una creatura tanto affascinante quanto inafferrabile. In un certo senso, la canzone riflette una visione classica della donna nella cultura popolare napoletana, quella di una figura potente, misteriosa, capace di muovere le corde più profonde dell’animo maschile” – spiega Alessandra.