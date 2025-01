Ilrestodelcarlino.it - Morto Stelvio De Stefani, fondatore dell’impero automobilistico: una vita ai 100

Ravenna, 9 gennaio 2025 – Fino a tre mesi fa, a 100 anni compiuti – era nato a Ravenna il 31 luglio 1924 – almeno una volta alla settimana tornava nel proprio ufficio, in via Dismano. Ieri mattina si è spentoDe, uno degli ultimi ‘monumenti’ dell’imprenditoria ravennate, capace di trasformare il germoglio a due ruote del padre Evaristo (che nel 1910 aprì una officina di biciclette in via Ravegnana) in una impresa a quattro ruote che oggi si estende in tutta la Romagna, grazie anche al testimone lasciato al figlio Adolfo Cosentino., nel 1955, e primo presidente del Lions Host Ravenna,De– presidente del Gruppo Despa fino a ieri – è stato anche presidente dell’Associazione commercianti, in un periodo molto delicato, dal 1970 al 1980. Laureatosi in Giurisprudenza a Bologna nel 1947, in anni complicatissimi post guerra, a 23 anni è entrato immediatamente nell’azienda di famiglia.