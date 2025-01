Lanazione.it - Montecatini, stupro di gruppo nel locale chiuso. In aula le chat dei due imputati

Terme (Pistoia), 9 gennaio 2025 – “Dove si va? Si chia..(fa sesso)?”. “Ora è ancora indecisa, ma tieni il telefono in mano. Vai vieni”. Sono le 3,35 della notte tra il 30 agosto e il primo settembre. I messaggi sono quelli dellatra i duedi 27 e 31 anni. Entrambi lavorano in due locali del centro di. Si stanno dando appuntamento neldove lavora uno di loro, a quell’ora, e che sarà riaperto per consumare un rapporto con una ragazza. Un incontro che, il giorno dopo, sarà descritto in unacon un altro amico “come un’orgia con una malata di mente”, e ancora: “l’abbiamo presa per mano e portata dentro”. Sostituto procuratore GIUSEPPE GRIECO Luca Castellani/Fotocastellani Alcune di quellee dei messaggi audio ieri mattina sono stati riprodotti nell’del tribunale di Pistoia, davanti al collegio presieduto dal giudice Stefano Billet, nel processo per la violenza sessuale che una ragazza appena maggiorenne avrebbe subito la notte tra il 30 agosto e il primo settembre del 2022.