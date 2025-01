Ilfattoquotidiano.it - “Mi ha lasciato una mancia di 20mila dollari. Così la mia vita è cambiata”: una barista e mamma single ringrazia Post Malone

Un regalo di Natale assolutamente inaspettato, ma assai gradito. Ladi Houston Renee Brown ha raccontato la sua bella storia, che è avvenuta proprio alla vigilia di Natale e che sembra essere uscita da uno dei film classici che vanno in onda durante le festività.Un signore con capellino e barba è entrato nel suo bar, ha ordinato, ha chiesto il conto e lì la sorpresa. Quel generoso anonimo le haunadieuro. La signora Brown,e alle prese con una situazione economica non florida, si è avvicinata al cliente perrlo di cuore e si è trovata davanti il rapperche si trovava a Houston, la sera prima della sua esibizione con Beyoncé, prevista durante l’intervallo della partita di Natale degli Houston Texans allo stadio NRG.“Quel giorno erotriste di aver dovuto lasciare la mia bambina per andare al lavoro, – ha detto Renee Brown – ignara che Dio mi avrebbe mandato un miracolo di Natale.