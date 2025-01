Anteprima24.it - Metropolitana di Salerno, stop per tre mesi alle corse

Tempo di lettura: < 1 minutoSi fermano per treledellaleggera di. Loa partire dal 1 febbraio 2025 resta confermato. Si tratta di una sospensione del servizio concordata da tempo con RFI e il Comune diper rimuovere un impianto semaforico a Torrione. Il Comune diha ottenuto che loal servizio di collegamento avvenisse subito dopo la conclusione dell’edizione 2024/2025 di Luci d’Artista. Si scaverà sotto i binari esistenti per creare proprio il tratto di strada ferroviaria dedicato al progetto per l’’allungamento delladifino all’aeroporto di Pontecagnano. Finita la fase propedeutica di installazione del cantiere, gennaio sarà per il fondamentale lavoro infrastrutturale, un mese fondamentale perché, dopo il rilascio della valutazione di iimpatto ambientale potrà iniziare l’edificazione delle opere murarie, quindi il cantiere potrà dirsi operativo in maniera ufficiale.