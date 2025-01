Ilfogliettone.it - Meloni respinge la bocciatura del Csm e procede con la riforma della Giustizia

In un pomeriggio carico di tensioni giuridiche e politiche, il Consiglio SuperioreMagistratura (Csm) ha espresso un parere fortemente critico sullaproposta dal governo. Tuttavia, il Guardasigilli Carlo Nordio ha ribadito con fermezza la determinazione del governo: “Noi andremo diritti per la nostra strada, senza esitazioni”.Separazione delle carriere:Lamira a una netta distinzione tra la carriera dei magistrati inquirenti (pubblici ministeri) e quelli giudicanti (giudici), un cambiamento che secondo il governo è fondamentale per garantire una maggiore imparzialità e trasparenza nel processo giudiziario. Nordio ha dichiarato: “La separazione delle carriere è una priorità e noi abbiamo il mandato degli elettori per portarla avanti”.Ladel Csm:Nel plenum di oggi, con 24 voti favorevoli, il Csm ha approvato un parere che critica duramente il disegno di legge costituzionale.