Inter-news.it - Mandorlini: «Criticare Lautaro Martinez è una cosa fuori dal mondo»

Intervenuto in esclusiva sulle colonne di Calcio Style, Andrea, ex giocatore dell’Inter, ha commentato la sonora sconfitta dei nerazzurri in Supercoppa Italiana. Poi un commento su.LAVORO – Archiviata la sconfitta nel derby, l’ex allenatore di Hellas Verona e Genoa, ha parlato del futuro dell’Inter anche in ottica mercato. Queste le parole di: «Finale di Supercoppa? Nel calcio il bello è questo, che può succedere tutto e il contrario. L’Inter avrebbe meritato, anche se il Milan credo che abbia fatto una buonissima partita. Il calcio è così fino alla fine, le partite non sono mai finite e il derby dell’altra sera ne è stata la dimostrazione. L’Inter ha avuto tante situazioni per poterla chiudere. Ci sono tanti obiettivi, l’Inter è in corsa per tutto, quindi avrà modo di rifarsi.