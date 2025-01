Ilfoglio.it - Lakecomosport.it è la app (più sito) che racconta (da sola) tutto lo sport di Como

L’intelligenza artificiale è entrata nel mondo del giornalismo e della comunicazione per facilitare la realizzazione di servizi e comunicati, ma non (o non ancora) come strumento unico che gestisce e prepara l’informazione stessa. Ma da qualche mese anche questa frontiera sembra che sia stata superata grazie a due ingegneri italiani, Antonio e Mario Norato, residenti in Svizzera, che hanno messo a punto unsenza giornalisti, fatto salvo il direttore responsabile Pasquale Conte. Si tratta di.it e si occupa dilocomasco; ma non si limita a fornire news, come spiega al Foglio Antonio Norato: “Io e mio fratello nasciamo come sviluppatori che hanno deciso di puntare sullo. Il progetto Lakeè partito lo scorso luglio e si articola in due forme: c’è la mobile application che chiunque può scaricare gratis e assicura informazioni in tempo reale sulla squadra del cuore, inoltre diamo la possibilità di partecipare a quiz, formulare pronostici, leggere classifiche,questo grazie all’Intelligenza artificiale.