Ilrestodelcarlino.it - La Garisenda da salvare. A sostegno della torre arriva il Gruppo Trevi

Sarà ildi Cesena a ‘’ ladi Bologna, simbolocittà insieme alla vicina (più alta e famosa)degli Asinelli. Il Comune di Bologna, seguendo un procedimento logico, ha deciso di affidare all’azienda di Pievesestina la messa in sicurezzaper la quale era suonato il campanello dell’allarme a ottobre 2023 in base alle segnalazioni dei sensori che avevano rilevato un movimento di torsione, pur restando invariata l’inclinazione, da sempre pendente come quella di Pisa il cui consolidamento è stato messo in opera tra il 1990 e il 2001 da un consorzio di aziende guidate dal. Nei prossimi giorni arriveranno a Pievesestina le attrezzature realizzate dalla Soilmec per agganciare e tenere in sicurezza ladi Pisa durante i lavori di consolidamento: si tratta di funi d’acciaio del diametro di 50 millimetri collegate allaa livello del terzo ordine e ancorate a due strutture in carpenteria metallica.