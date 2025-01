Ilrestodelcarlino.it - La Fermana ritrova bomber Bianchimano

al lavoro per trovare fiducia, scacciare la paura e soprattutto trovare le soluzioni migliori in vista del match di domenica ad Ancona. Sfida assolutamente particolare considerando che si tratta di un derby sempre sentito, con tanti episodi in passato a caratterizzarli ma anche che di recente è stata protagonista in C. L’ultimo incrocio al Del Conero esattamente 9 mesi fa, era il 5 marzo scorso e il successo dei dorici per 2-1 fu condizionato in maniera pesante dalla direzione di gara "inspiegabile" di Zoppi di Firenze che ne combinò di ogni tipo contro la. Gara che poi portò al cambio in panchina con Mosconi al posto di Protti ma anche ad un rientro a Fermo nel post gara non certo semplice, con la contestazione sotto la pioggia. Ma un altro precedente recente dà dolci ricordi: quello del 23 ottobre 2021, con lache si impone 2-1 con Pannitteri e Frediani in un momento particolarmente complicato, poche giornate dopo il cambio in panchina.