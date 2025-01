Panorama.it - Intelligenza artificiale: come sarà il mondo tra 5 anni

Entrerà a scuola e negli uffici,nelle banche e negli ospedali, s’intrufolerà a casa e in automobile.una mano invisibile, l’toccherà tutti i luoghi della vita quotidiana; modificherà, quando non stravolgerà, ogni ambito e settore. L’riuscirà a trasformare l’economia e l’istruzione, la medicina e la mobilità, la conoscenza e il divertimento. Saprà riscrivere le abitudini, fino a sconfinare nel territorio più privato, quello delle emozioni.un’opportunità e insieme una minaccia, che richiede cautele e difese.È un fermento inarrestabile, in parte già evidente, ma pronto a trovare un primo compimento, a segnare una svolta, nell’arco dei prossimi cinque. «Entro il 2029 l’Ia potrà realizzare tutto quello che gli esseri umani sanno fare, a un livello superiore» assicura lo scienziato informatico Ray Kurzweil, che questa previsione l’aveva scolpita vent’fa nel libro bestseller La singolarità è vicina (pubblicato in Italia da Apogeo) e la ribadisce oggi, sventolando quel saggio in cui ha dimostrato un’innegabile lungimiranza.