Il tabellone di Sinner agli Australian Open. Djokovic-Alcaraz possibile quarto di finale

Glipotrebbero essere il primo Slam con una. E – chissà – l’ultimo prima di una eventuale squalifica del numero 1 del mondo. Intanti il sorteggio deldelinea il percorso.La caccia dial terzo Slam in carriera partirà contro Nicolas Jarry – scrive Ubitennis – mentre il secondo turno dovrebbe essere più agevole contro Schoolkate o Daniel. Al terzo turno potrebbe profilarsi un derby molto interessante con Flavio Cobolli, se il tennista romano riuscisse a battere Etcheverry e poi uno tra Giron e Hanfmann. Dalla seconda settimana si alzerebbe l’asticella per il campione in carica: Hurkacz, Rune o perché no magari un altro derby, contro Matteo Berrettini. L’ultimo azzurro nel primo(dove ci sono anche Tsitsipas e De Minaur, chiamati a due esordi non banali) è Luca Nardi, atteso all’esordio da Diallo, già sconfitto da Musetti e Sonego in questo avvio di 2025?.