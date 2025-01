Ilnapolista.it - Il Napoli apre alla cessione di Kvaratskhelia alle sue condizioni (Di Marzio)

Leggi su Ilnapolista.it

Secondo quanto riporta Gianluca Disu X, ilha apertodiverso il Psg. Tuttavia l’affare si farà soloazzurre.Leggi anche:, il Psg ha la concorrenza dello United: gli inglesi vogliono scambiare il georgiano con Rashford (L’Equipe)Di: “Kvara, l’affare si farà soloazzurre”Su X:“Calciomercato, c’è apertura per laa gennaio di. Contatti con il Psg , ma l’affare si fa solodegli azzurri“.#Calciomercato @ssc, c’è apertura per laa gennaio di #. Contatti con il #Psg , ma l’affare si fa solodegli azzurri— Gianluca Di(@Di) January 9, 2025, il Psg ha offerto 90 milioni per gennaio: nella trattativa può entrare Skriniar (Bargiggia)Il giornalista Paolo Bargiggia annuncia su X che il Psg avrebbe offerto 90 milioni alper avere Khvichagià a gennaio.