Hockey ghiaccio, Renon schianta Sisak e vede la vetta dell'Alps League. Gherdeina supera Cortina

Serata importante per la Alps2025 che prosegue spedita verso la post-season. In programma c’erano quattro incontri, con cinque squadre italiane impegnate, due delle quali in un derby di estrema rilevanza. Andiamo are come sono andate le cose.RITTNER BUAM-KHL8-1Tutto facile perche chiude i conti già nel primo periodo con un rotondo 5-0 frutto delle reti di Insam, Hjorth, Fink, Cuglietta e Giacomuzzi. Nel secondo periodo i padroni di casa proseguono con Cuglietta e Lobis per il 7-0. Nel terzo periodo è tempo di accademia con Zavrski che segna il 7-1 per gli ospiti, quindicentra l’8-1 con Spinell. 3 punti importanti per avvicinare ladetenuta da Jesenice (58 punti contro 60) ma con due match disputati in meno dalla capolista.RED BULL SALISBURGO-UNTERLAND CAVALIERS 5-3I padroni di casa passano in vantaggio dopo 15:14 con Oberhauser, quindi raddoppio di Kogler al 20:42.