Ilfattoquotidiano.it - “Ho beccato un biondo del Milan a baciarsi con due donne. Pensavo di essere in Paradiso”: Sodinha racconta i festini di Ronaldinho

diin“. Usa una metafora abbastanza eloquente Felipeper descrivere quel accadeva durante idi Ronaldhino ao. Erano gli anni in cui il talento brasiliano Pallone d’Oro 2005 deliziava San Siro con la maglia del, ma si concedeva anche parecchi vizi e lussi. Mentre, oggi 36enne, faticava a far esplodere la sua carriera in Italia, tra le avventure con le maglie di Modena, Bari e Brescia (tra le altre). Era genio e sregolatezza: se il suo talento però non era paragonabile a quello di, fuori dal campo i due trovarono subito un gran feeling. Lo hato lui stesso al podcast Centrocampo su Youtube, svelando diversi aneddoti sul suo primo incontro con l’idoloa una delle tante feste a base di samba e alcol che hanno caratterizzato la vita dell’ex Barcellona.