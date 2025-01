Biccy.it - Giulia De Lellis, cambio di programma per Sanremo: cosa farà ora

Leggi su Biccy.it

Se al PrimaFestival vedremo Bianca Guaccero con Gabriele Corsi e Mariasole Pollio, al DopoFestival ci saranno Alessandro Cattelan con Selvaggia Lucarelli. Dagospia il mese scorso ha svelato che neldi Cattelan ci sarebbe stata ancheDecome presenza fissa.Gabriele Parpiglia nei giorni successivi ha spiegato che l’influencer ed ex gieffina sarebbe stata chiamata per parlare dei look dei cantanti in gara. Il noto giornalista ieri nelSuite in onda su RTL 102.5 ha fatto un aggiornamento e ha rivelato che ci sono stati dei cambiamenti in merito alla presenza di, che non sarà più un’ospite fissa del DopoFestival, per evitare una polemica precisa.De, cambiamenti per il DopoFestival.“Lei sarà ospite ufficiale solamente per una puntata. Perché? Ma c’è anche una motivazione valida.