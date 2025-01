Oasport.it - Dakar 2025: Macik vince anche il quinto stage e vola nella classifica generale. Guai per Loprais

Un martello chiamato Martin. Il pilota ceco ha vintoilcategoria camion alla, aumentando vistosamente il suo margine, complicela prestazione del diretto inseguitore, artefice di una frazione complicatasi non pocoseconda parte.Il ceco a bordo della sua MM Technology e affiancato dal duo Tomasek e Svanda ha mantenuto la testa della corsa per praticamente tutta la durata di una tappa cominciata ad Alula e conclusa ad Hail, con una durata di 428 km (63 km di trasferimento), aumentando chilometro dopo chilometro il proprio vantaggio fino ad arrivare al traguardo in 5:01:43.Al secondo posto si è invece piazzato il compagno di scuderia Kees Koolen (con De Graff e Kozlovsky), già in crescita ieri e oggi abile a mantenere alto il ritmo in termini di continuità, racimolando un ritardo di +18:52.