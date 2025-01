Choc a Cosenza | lei lo lascia lui la droga e poi la sequestra in un sottotetto

Leggi su Dayitalianews.com

Ancora violenze sulle donne commesse da uomini che trovano metodi sempre più agghiaccianti per perpetrarli. L’ultimo raccapricciante episodio si è consumato a Luzzi, in provincia di, dove un uomo 55enne hato la sua ex compagna 30enne di origini polacche dopo che lei lo hato.Il rapimento e il sequestro in unSecondo la ricostruzione delle forze dell’ordine la donna, stanca delle violenze e dei soprusi del suo compagno, avrebbe deciso dirlo, cosa che lui non avrebbe assolutamente accettato. La svolta il 7 gennaio, quando la madre della donna si è presentata alla stazione dei carabinieri di Montalto Uffugo per denunciare la scomparsa della figlia, riferendo del rapporto sentimentale burrascoso con un uomo 55enne che si era chiuso da poco.Le varie stazioni dell’arma si sono coordinate tra di loro, scambiandosi informazioni preziose, e i carabinieri di Rende si sono recati a casa del 55enne a Luzzi.