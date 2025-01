Ilfattoquotidiano.it - Blitz della Digos contro gli ultras di Torino e Juventus: 23 denunce e 73 daspo per gli scontri prima del derby

a pochi giorni daldi ritorno. Questa mattina all’alba, è scattata l’operazionequesturapolizia di, guidata dal dirigente Carlo Ambra, che ha portato a 23e a 73 diffide ad assistere a manifestazioni sportive, per gliavvenuti la notte dell’8 novembre scorso quando un centinaio digranata e bianconeri si affrontarono a pochi metri dalla Gran Madre, in centro, e per i danni provocati dai tifosi del Toro all’Allianz Stadium. Tra gli individuati dallaci sono anche 20diffidati per analoghi fatti di violenza il cui provvedimento è ancora in corso di validità.Durante l’operazione, coordinata dal pm Paolo Scafi, oltre alle case dei denunciati, appartenenti ai gruppiGranata 1969 (), Drughi e Primo Novembre (), sono state perquisite due sedi deglibianconeri, di cui una ospitata in un bar.