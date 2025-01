Ilveggente.it - Berrettini sfida Sinner: l’idillio è già finito

lancia il guanto diè stato avvisato.Sarebbe stato tutto diverso se, accumulati i punti necessari per scalare qualche altra posizione, avesse avuto la possibilità di partecipare agli Australian Open come testa di serie. Non sarà uno dei 32 “privilegiati” di questa edizione dello Slam, ma tant’è: se sarà necessario, Matteometterà in campo comunque tutte le sue energie e tutta la carica di positività che si porta dietro – finalmente – da qualche mese a questa parte.è già(AnsaFoto) – Ilveggente.itEntusiasmo che non ha risentito, per fortuna, neanche dell’inaspettata sconfitta rimediata al primo turno dell’Atp 250 di Brisbane. Il romano ha perso il faccia a faccia contro il padrone di casa Jordan Thompson, ma questo ko non sembra avere minimamente scalfito la sua motivazione e la sua voglia di fare bene nella stagione che sta per entrare nel vivo.