Bentancur non potrà allenarsi col Tottenham fino a nuovo ordine medico (Daily Mail)

Durante il match di ieri tra Liverpool e, il centrocampista degli Spurs ex Juventus Rodrigosi è accasciato improvvisamente come era successo a Bove della Fiorentina poche settimane fa.Il calciatore uruguaiano è stato portato d’urgenza in ospedale e, sia lui che il, hanno comunicato che è cosciente e sta bene.noncolSecondo le ultime novità riportate dal:Lo staffdeleffettuerà regolari controlli anella sua casa nei prossimi giorni. Il giocatore non sarà autorizzato a tornare al campo d’allenamentoa quando non gli verrà dato il via libera. Gli Spurs torneranno a giocare domenica contro il National League Tamworth in Fa Cup; successivamente, viaggeranno verso il nord di Londra per affrontare l’Arsenal in Premier League.