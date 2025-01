Ilrestodelcarlino.it - Auto vandalizzate, telecamere al setaccio

La Polizia sta passando altutte lepubbliche e private nella zona delle Vigne sul lato a mare della stazione ferroviaria di Cesena dove nella notte fra sabato e domenica i vandali hanno provocato danneggiamenti a una ventina di, più precisamente quelle che i proprietari avevano parcheggiato in piazzale Sirotti. Alla mattina, al risveglio, si sono accorti che tante delle loroavevano i vetri spaccati, non si sa se per cercare qualcosa dentro gli abitacoli, pur sapendo che i proprietari delle macchine non lasciano più nulla, a parte a volte qualche centesimo, oppure se è stato un divertimento di vandalismo. Sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia di Stato per identificare gliri dei danneggiamenti provocato a diverse vetture parcheggiate in piazzale Sirotti, alla spalle della stazione ferroviaria di Cesena.