Australian Open, il sorteggio: Sinner evita Djokovic, Zverev e Alcaraz

Si alza il sipario sulla nuova stagione di tennis. Nella notte italiana, è stato sorteggiato il tabellone degli, in programma dal 12 al 26 gennaio e visibili in Italia sui canali di Eurosport. Sorride Jannikche nella sua difesa del titolo potrà incontrare solo in finale uno fra, finiti nella parte bassa e opposta a quella dell’altoatesino. Al debutto ci sarà il cileno Nicolas Jarry, 34esimo del ranking, mentre al terzo turno potrebbe arrivare il primo derby azzurro con Flavio Cobolli. Agli ottavi, spazio a una probabile sfida al danese Holger Rune oppure all’ennesimo duello con Matteo Berrettini, il primo da Wimbledon 2024. Nel turno successivo si profila una partita contro il padrone di casa Alex De Minaur, i cui nove precedenti sono favorevoli a