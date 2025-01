Ilgiorno.it - Arrestata l’usuraia di via Padova, terrore della comunità sudamericana: “Dammi i miei soldi o finisci male”

Milano – Si chiama Lizeth Nathalie Tacuche Rodroguez, è peruviana, ha 42 anni, ed è “di viacon provvedimentopm Francesca Crupi. Stamattina andrà a giudizio abbreviato davanti alla gip Sonia Mancini. Le prime perquisizioni che hanno portato al suo arresto risalgono a settembre, gli investigatori erano sulla sua strada da un po’. La donna, stando a quanto hanno spiegato gli inquirenti, teneva letterlmente “in scacco” ladi questa zona di Milano, prestando somme di denaro ad interessi fino al 100% a connazionali in difficoltà, che non riuscivano a pagare le rate del mutuo di casa, ad affrontare piccole spese quotidiane o grosse spese sanitarie. La donna, molto conosciuta in zona, e dai modi apparentemente affabili, riceveva i potenziali clienti sulla via, spesso all’angolo con via Bengasi, approfittava del momento di difficoltà di persone che avevano perso il lavoro dopo il Covid.