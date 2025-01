Davidemaggio.it - Amici: anticipazioni puntata di domenica 12 gennaio 2025

Prima registrazione dell’anno per24. Oggi pomeriggio è stata registrata la quattordicesima, in onda su Canale 512. Ecco chi sono gli ospiti e come sono andate le sfide e le gare previste.quattordicesima24: gli ospitiMaria De Filippi ha accolto in studio, in veste di ospite musicale, Ermal Meta, mentre in qualità di giudici sono stati chiamati Dardust e Ornella Vanoni per il canto e Garrison per il ballo.quattordicesima24: niente sfideDurante la registrazione – secondo quanto anticipato daNews – nessuna delle sfide previste è andata in scena (si faranno nelle prossime puntate). Dunque, nessun banco a rischio né eliminazioni.Si sono svolte, invece, le gare, senza alcuna maglia della sfida consegnata agli ultimi classificati.