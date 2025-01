Zonawrestling.net - AEW: Powerhouse Hobbs vince il Casino Gauntlet Match, sfiderà Moxley tra una settimana

La prossimasi terrà una puntata speciale di Dynamite denominata Maximum Carnage in cui Jonsarà chiamato a difendere il suo titolo mondiale AEW contro il vincitore deldi questa notte, ovvero. Un vincitore un po’ a sorpresa visti i tanti pretendenti che si sono affrontati sul ring e anche pensando ai recenti risultati, conche è uscito sconfitto dalper il titolo International contro Konosuke Takeshita a Worlds End.Tanti pretendentiIlè durato oltre 25 minuti e ha visto prendere parte alben 11 atleti. I primi ad iniziare sono stati Adam Page e Jay White, raggiunti presto da Wheeler Yuta colpito immediatamente da una Blade Runner di White che stava per chiudere l’incontro. Il quarto a salire sul ring è stato Ricochet, non prima di aver “trollato” i fan uscendo sullo stage con la musica di Swerve Strickland.