Lettera43.it - Abedini, nuova richiesta di arresti domiciliari con braccialetto elettronico

Leggi su Lettera43.it

MohammadNajafabadi, l’ingegnere iraniano fermato a Malpensa il 16 dicembre sudegli Stati Uniti, ha avanzato tramite i suoi difensori unaistanza per ottenere gli, stavolta prevedendo l’uso dele in un appartamento diverso da quello proposto inizialmente. La, presentata alla Corte d’Appello di Milano dal suo legale, arriva dopo il parere negativo della procuratrice generale Francesca Nanni, che aveva respinto la precedente proposta poiché ritenuta insufficiente a garantire il rischio di fuga.Nordio sul caso: «È indipendente dall’esito della vicenda Sala»La vicenda è stata affrontata anche dalla premier Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di fine anno. «Per quello che riguardail caso è al vaglio del ministero della Giustizia, c’è un vaglio tecnico e politico, e secondo il trattato con gli Stati Uniti», ha dichiarato Meloni, aggiungendo che «il lavoro ancora complesso non è terminato».