Video dell'inseguimento a Ramy Elgaml, Cucchi: "Quegli agenti non meritano la divisa". Fdi e Lega: "Hanno fatto il loro dovere"

Le immagini e gli audio chocdei carabinieri che ha portato alla morte diricostruiscono la storia del presunto incidente e, oltre al fronte giudiziario, aprono la polemica politica. E se le opposizioni chiedono interventi rapidi perché sia fatta giustizia per il ragazzo morto nel quartiere Corvetto di Milano, nella maggioranza parte la difesa degli(anche se con qualche distinguo).La prima a parlare è stata la senatrice Avs Ilaria, sorella di Stefano che venne ucciso da un pestaggio dopo il suo arresto: da “privata cittadina” scrive al generale dell’Arma Salvatore Luongo e chiede le dimissioni dei carabinieri coinvolti: “Chi ha ricostruito i fatti in modo così diverso dalla realtà”, scrive, “e chi avrebbe ordinato ad un testimone di cancellare il filmato dell’incidente girato col suo cellulare, non meriti più di indossare la vostra onoratissima”.