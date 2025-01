Ilrestodelcarlino.it - Traffico paralizzato oggi a Bologna: filobus in panne sui viali

, 8 gennaio 20245 – Immobile, nella sua doppia e snodabile grandezza, a metà di uno degli incroci più trafficato dei, in zona stazione.intorno alle 8,30 di questa mattina in viale Pietramellara all’incrocio con via Amendola. A bloccare il, sempre congestionatissimo in quella zona, unTper di quelli lunghissimi che si èal centro della carreggiata, mentre, evidentemente, stava girando daiverso piazza dei Martiri. A quel punto, naturalmente, si sono formate lunghissime code in tutte le tre direttrici e più di un automobilista ha perso la pazienza, usando con grande generosità il clacson e cercando modi ‘fantasiosi’ per aggirare il problema, peraltro decisamente ingombrante. A una prima ricostruzione, pare che al mezzo pubblico si sia staccato il pantografo dalla linea elettrica e che le aste si sono incastrate nel bifilare.