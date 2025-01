.com - Terza Categoria / Il racconto della dodicesima giornata dei gironi C ed E

L’Apiro supera la Serra Volante e inizia la fuga in testa, seguita a ruota dall’Albacina che risponde presente contro il Maiolati Pianello, il Largo Europa viene fermato al Santilli ed è ora inseguito da Real Sassoferrato e Poggio San Marcello, Valle Del Giano e Atletico 2008 non si fanno male e nel girone E il derby tra AC Appignano e Abbadiense viene rinviatoVALLESINA, 8 gennaio 2024 – Anche per i campionati diè iniziato il 2025, con il primo round disputatosi nello scorso fine settimana. Un turno di campionato molto importante per il gironeVallesina, che ha visto numerosi scontri di cartello e nuovi risvolti in grado di lanciare un grande segnale per il proseguimentostagione, quando ci stiamo ormai avvicinando alla fine del girone d’andata.Continua a vincere l’Urbanitas Apiro, che consolida il trono con un 3-1 allo Sparapani contro la Serra Volante, con l’Albacina che insegue a due soli punti di distacco grazie all’importante vittoria del Lupetti nel big match contro il Maiolati Pianello, sempre per 3-1.