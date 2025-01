Bergamonews.it - Stagione congressuale Cisl al via: “Vogliamo dare il nostro contributo per un’economia forte”

Partirà venerdì 10, con l’assise della Scuola, la 20^delladi Bergamo che in tre mesi celebrerà i rinnovi di tutte le 15 categorie da cui è composta la confederazione, per concludere il 10 e 11 aprile con il congresso dellaprovinciale. Nel corso delle diverse assemblee che si succederanno, saranno oltre 2.500 i delegati , in rappresentanza dei 123mila iscritti, che parteciperanno ai lavori e rinnoveranno i direttivi e i consigli generali di ogni categoria, per procedere poi all’elezione delle nuove segreterie.Sarà un percorso democratico di partecipazione, che andrà a definire fronti strategici di impegno di ogni categoria, ognuna per il proprio settore, e le linee di sviluppo per il futuro dell’organizzazione. E si compirà attraverso diverse tappe, a partire da gennaio, con assemblee nei luoghi di lavoro e poi congressi di categoria e quelli dei territori provinciali.