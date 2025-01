Lanazione.it - Slalom tra buche e incuria. Le criticità sulle strade: "Già segnalate al Comune"

Leggi su Lanazione.it

Quattro punti dellecomunali sono stati segnalati ripetutamente come pericolosi da un cittadino montalese, Stefano Gazzola, che lamenta il mancato intervento dell’Amministrazione Comunale e preannuncia un esposto alla procura della repubblica. "Sono mesi che segnalo a mezzo Pec aldi Montale – spiega Gazzola – una serie di quattrostradali puntualmente ignorate e rimaste tutt’oggi tali, dunque inevase. Come si evince dalle immagini prese da Google Maps – aggiunge il cittadino – le problematiche erano già presenti dal mese di agosto 2024". Tutti e quattro i punti critici segnalati si trovano nella viabilità della frazione di Stazione. Il primo punto è in una curva in via Alfieri all’intersezione con via Buonarroti. "E’ un avvallamento – spiega Gazzola – nel manto stradale che non è in quel punto uniforme ed è pericoloso anche perché si trova in corrispondenza con un tombino e in quel punto ho rischiato di cadere mentre ci passavo a bordo del mio scooter".