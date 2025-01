Iltempo.it - Shaila "denunciata"? Lo scivolone al Gf e la reazione di Esselunga

L'uscita diGatta, concorrente del Grande Fratello, secondo cui “i fessi vanno a fare la spesa da”, ha scatenato un putiferio sui social, con tanti utenti che rilanciano la voce di una denuncia da parte della nota catena di supermercati all'indirizzo dell'ex velina. Ma come stanno le cose? Tutto è cominciato quando Maxime Mbanda ha chiesto acome si spostasse per Milano. “Io mi muovo sia in macchina che in metro. La mattina se il tempo è bello e non fa troppo freddo preferisco muovermi in metro. Se invece devo uscire la sera no, perché purtroppo è pericoloso”, ha risposto. Il rugbista le ha domandato allora se facesse la spesa all'. "Ma no! I fessi vanno a fare la spesa a.”, ha esclamato prima che la regia tagliasse la ripresa. Sui social si diffonde la presunta notizia di una querela.