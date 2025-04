Maltratta moglie e figli In casa senza luce e acqua | Colpiti con la cintura

casa. I litigi continui, le tensioni. I problemi economici e persino lo sfratto. Ingredienti di una storia di relazioni ’malate’ fra coniugi che sarebbero ricadute anche sui figli minori. Spuntava una cintura, quando non rigavano dritto o si comportavano, secondo il padre, in maniera sbagliata. Maltrattamenti aggravati e lesioni, l’accusa della procura nei confronti di un uomo straniero che ha negato, con forza, l’atteggiamento prevaricatore nei confronti dei ragazzi e della ex. Vibrata la difesa dell’avvocato Roberto Ivan Picci che in aula, nell’udienza a porte chiuse davanti al gup Sonia Caravelli, ha delineato - documenti alla mano - una ricostruzione diversa soprattutto nei confronti dei figli verso i quali ha mostrato in realtà attenzioni. Lanazione.it - Maltratta moglie e figli. In casa senza luce e acqua: “Colpiti con la cintura” Leggi su Lanazione.it Siena, 5 aprile 2025 – Un rapporto finito. Separati in. I litigi continui, le tensioni. I problemi economici e persino lo sfratto. Ingredienti di una storia di relazioni ’malate’ fra coniugi che sarebbero ricadute anche suiminori. Spuntava una, quando non rigavano dritto o si comportavano, secondo il padre, in maniera sbagliata.menti aggravati e lesioni, l’accusa della procura nei confronti di un uomo straniero che ha negato, con forza, l’atteggiamento prevaricatore nei confronti dei ragazzi e della ex. Vibrata la difesa dell’avvocato Roberto Ivan Picci che in aula, nell’udienza a porte chiuse davanti al gup Sonia Caravelli, ha delineato - documenti alla mano - una ricostruzione diversa soprattutto nei confronti deiverso i quali ha mostrato in realtà attenzioni.

