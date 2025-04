Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2025 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, la Ferrari cerca un guizzo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e bentrovati alladella FP3 e delledel GP del, terzo appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito di Suzuka si prospetta un day-2 particolarmente impegnativo per i piloti e le scuderie indella miglior prestazione possibile per ottenere un piazzamento in griglia consono alle proprie potenzialità.Lava indi un. La Rossa spera di dimenticare l’epilogo del GP di Cina, dove la scuderia di Maranello ha dovuto fare i conti con la doppia squalifica comminata dal monegasco Charles Leclerc e al britannico Lewis Hamilton. Su di un tracciato così tecnico, però, non mancano gli interrogativi sul rendimento della SF-25.La favorita d’obbligo per il time-attack è la McLaren. L’australiano Oscar Piastri e il britannico Lando Norris, attuale leader del campionato, vorranno mettere a frutto il loro miglior pacchetto, per provare a monopolizzare la prima fila.