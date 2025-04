Effetto dazi Cottarelli | è la fine di un mondo Serve un accordo con Trump

Cottarelli, direttore Osservatorio Cpi. La reazione dei mercati e delle Borse ai dazi imposti da Trump è stata devastante. Piazza Affari ha registrato un crollo analogo a quello dell'11 settembre. Come valuta questa reazione? Era prevedibile? "Beh, che ci sarebbe stato uno scossone non c'era dubbio: questo è uno scossone di proporzioni maggiori che riguarda l'immediato, ma soprattutto riguarda il medio termine, il futuro, che rimane molto incerto – avvisa Carlo Cottarelli, uno dei più autorevoli economisti italiani –. Da un certo punto di vista quello che viviamo può essere la fine di un mondo, quello degli ultimi trent'anni, basato su intensi scambi commerciali: di fronte a questo è chiaro che c'è una reazione dei mercati.

